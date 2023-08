Unacon começa a distribuir kit lanche para pacientes em Americana

Kit possui duas variações - Foto: Marcelo Rocha / Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Chavantes

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana passou a oferecer um kit lanche aos pacientes após sessões de quimioterapia e coleta de sangue.

A novidade foi divulgada nesta sexta-feira pela prefeitura e pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pela administração da unidade.

“Muitos pacientes chegam cedo e precisam ficar muito tempo na unidade devido às infusões. Assim, a oferta dos lanches ameniza o tempo sem se alimentar dando conforto durante o tratamento”, destaca Rômulo Santana, gerente de relações institucionais da Santa Casa.

O kit possui duas variações. Aqueles que saem da coleta de sangue recebem dois sachês de bolacha (maizena e água e sal), uma mini margarina e uma mini geleia. Os pacientes de quimioterapia recebem os mesmos itens, mais uma porção de fruta picada, uma caixinha de suco e achocolatado.

“Todos os pacientes são orientados a vir em jejum. Então, a entrega desse kit após a coleta de sangue é de extrema importância”, diz Paloma Daiane dos Santos, técnica em enfermagem da Unacon.

Luana Whitehead Barbosa, paciente na Unacon desde maio, elogiou a iniciativa. “É bom porque a gente, que acorda bem cedinho, não precisa trazer alimentos. Mas também porque, às vezes, a gente passa mal por causa da medicação e precisa comer alguma coisa em seguida”, afirma, conforme texto divulgado pela prefeitura.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou o cuidado com os pacientes. “Esta ação mostra o comprometimento que a Saúde de Americana tem com a humanização voltada aos nossos usuários, bem como o olhar para a integralidade do cuidado prestado no nosso serviço de Oncologia, a Unacon”, ressalta.