Umidade relativa do ar chega a 20,6% em Americana

A Defesa Civil de Americana informou na tarde desta terça-feira (26) que o município está em Estado de Atenção em função da baixa umidade relativa do ar, que chegou a 20,6% em medição feita às 16h.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Os dados foram fornecidos Estação Meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorologias), localizada nas dependências do Tiro de Guerra de Americana, na Vila Louricilda.

Em função do risco de problemas de saúde, principalmente no que diz respeito às complicações respiratórias, a Defesa Civil orienta para que sejam tomados cuidados como evitar exercícios físicos ao ar livre no período entre 11h e 15h e, sempre que possível, procurar estar em lugares ao abrigo do sol e áreas com vegetação.

Além disso, é de grande importância que as pessoas se mantenham hidratadas ao longo de todo o dia e procurem umidificar os ambientes através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e rega de jardins, por exemplo.