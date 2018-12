Umicore prevê nova fábrica pronta até o fim de 2019

A construção das duas novas fábricas da multinacional belga Umicore em Americana devem ser iniciadas já em janeiro do ano que vem. Uma das unidades será para reciclagem de metais e a segunda, na área de metaloquímica. Nesta terça-feira, a empresa anunciou investimentos na ordem de R$ 130 milhões na cidade, gerando 120 empregos diretos e mais 100 indiretos.

A empresa já possui uma planta em Americana onde desenvolve catalisadores automotivos e mantém o Centro Tecnológico de Emissões Veiculares. As duas novas unidades serão implantadas na área com mais de 220 mil metros quadrados que a empresa possui no bairro São Jerônimo. Em janeiro a multinacional dá início ao processo de terraplanagem e entrega até o final do ano a unidade de reciclagem. Foto: Umicore / Divulgação

A segunda fábrica está prevista para ficar pronta em junho de 2020. “É um presente para Americana”, ressaltou o prefeito Omar Najar, em coletiva de imprensa que teve a participação do presidente da Umicore Brasil, Carsten Gerleman, e do diretor de administração e assuntos institucionais da empresa Jeanete Portela.

A opção por instalar mais duas unidades em Americana, segundo Portela, foi devido a fatores que incluem a localização estratégica do município, próximo a rodovias importantes e a grandes centros de distribuição. “Americana reúne toda estrutura e condições para receber esse investimento”, disse.

O presidente da multinacional no Brasil destacou o momento de mudança pelo qual passa o País. “O Brasil vive um momento especial, com mudança de paradigmas. Consideramos um local muito interessante para multinacionais. Americana é uma bela cidade e juntos vamos colher muitos frutos dessa nova experiência”, ressaltou Gerleman.

De acordo com a administração, a vinda da Umicore foi intermediada pela Secretaria de Planejamento com contribuição da Unidade de Desenvolvimento Econômico, que se colocou à disposição para efetuar processo seletivo, treinamento e contratação de profissionais.

Histórico

A Umicore está no Brasil desde 2003. Possui fábricas na Coréia do Sul e na Polônia. Segundo o diretor de administração, 50% dos carros que circulam no Brasil utilizam catalisadores construídos por ela. Em 2017, seu faturamento no País foi de R$ 1,7 bilhão.