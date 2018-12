Umicore investe R$ 130 milhões e anuncia 220 vagas em Americana

A Umicore, multinacional belga, anunciou nesta terça-feira (18) que investirá em duas novas fábricas em Americana. Atualmente, a empresa desenvolve catalisadores automotivos e mantém um centro tecnológico de emissões veiculares na cidade, na planta que fica no Jardim São Jerônimo.

O anúncio foi feito na manha desta terça, em coletiva na Prefeitura de Americana. Segundo a empresa, serão abertas 120 vagas diretas na unidade do município mais 100 indiretos. Os investimentos, de acordo com a multinacional, chegam a R$ 130 milhões.

A primeira das duas novas unidades será para a reciclagem de metais e a segunda, na área de metaloquímica.

Foto: Umicore / Divulgação

“O objetivo da iniciativa é permitir à empresa concentrar, cada vez mais, as atividades em seu core business: reciclagem, energia limpa e engenharia de materiais. Consequentemente, estará alinhada às estratégias globais do Grupo, focada em seu crescimento e futuro sustentável”, informou a Umicore em comunicado distribuído à imprensa.

Histórico

A Umicore se estabeleceu em Americana em 1993, com a fábrica de catalisadores automotivos e com o centro tecnológico, em uma área de 250 mil metros quadrados. “A unidade está localizada em uma região industrial, com infraestrutura adequada para atender às novas unidades”, informou a multinacional. Foto: Umicore / Divulgação

Em Americana, a Umicore produz catalisadores automotivos, compostos de metais nobres, produtos e processos para galvanoplastia, e atua na recuperação, reciclagem e refino de metais.

Em 2017, o faturamento da empresa no mercado nacional foi de R$ 1,7 bilhão, com as exportações respondendo por 30% do montante.

Migração

Em novembro, o LIBERAL noticiou, com exclusividade, a possibilidade de que a multinacional belga transferisse sua produção da unidade de Guarulhos para Americana.