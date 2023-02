Uma sociedade promovendo boas ações

Doutor Pintado e sua turma estão se preparando para voltar - Foto: Divulgação

Depois de muito tempo sem poder levar alegria aos hospitais de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, os Anjos da Alegria finalmente estão retomando o trabalho, com retorno previsto para o dia 18 de março, curiosamente três anos após a paralisação por conta da pandemia.

Em 2023, a entidade, que nasceu para promover a prática do voluntariado com responsabilidade e solidariedade, completa 19 anos. “Faz parte de nossa missão levar momentos de alegria com a diminuição do estresse causado pela rotina do dia a dia, e assim contribuir com o crescimento deste importante exercício da cidadania que é o voluntariado”, explica o atual presidente da entidade Wesley Zoppe, de 41 anos, o conhecido “Doutor Pintado”.

Zoppe está à frente da entidade há dois anos e conta o quanto foi difícil ficar esse período sem cumprir a missão para qual foram criados. “Fizemos eventos extra-hospitalares, usando a figura do palhaço, mas como nossa essência está em levar humanização aos hospitais, asilos e entidades, esse tempo afastado das visitas nos fez muita falta”, confessa.

Por essa razão, ele não esconde a alegria de estar de volta. “Estou muito feliz, muito mesmo. A sensação de como se fosse volta às aulas, rever todas as pessoas que fazem a associação ser o que ela é”, diz.

Para quem se interessou pela ação e deseja se voluntariar, o presidente explica os pré-requisitos. “Ter no mínimo 16 anos, ter o coração e a cabeça abertos, ter o sábado à tarde disponível e estar disposto a doar esse tempo para quem está em uma situação de fragilidade e vulnerabilidade”.

Interessados podem obter informações no site anjosdaalegria.org.br, no Instagram @associacaoanjosdaalegria ou no Facebook (@anjosdaalegria).