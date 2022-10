Uma mulher nascida para desafiar e vencer as barreiras impostas pela vida

Escolhida por unanimidade para ser a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, criado em Americana em setembro do ano passado, Maria Gonçalves de Almeida, a Mari, de 58 anos, sempre batalhou para conquistar seu lugar no mundo.

“Não é porque a pessoa está em uma cadeira de rodas que ela é coitadinha, não. O que a pessoa com deficiência precisa é de uma oportunidade. Dê uma chance e descubra o potencial que ela tem”, sugere ela, que sabe exatamente do que está falando.

No momento, Mari está focando sua atenção no Festival de Habilidades “Eu Posso”, que acontecerá em Americana no dia 3 de dezembro para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Nascida na Bahia, Mari veio para Americana em 1982, quando ainda era adolescente. Acompanhada dos pais e mais oito irmãos, quando chegou à cidade com apenas 16 anos já sentiu a necessidade de ajudar em casa.

Assim sendo, passou a vender produtos de catálogo na rua. “Naquela época, não existia lei de cotas, então, era difícil conseguir uma colocação”, recorda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como ainda não tinha cadeira de rodas, a jovem se arrastava pelas ruas da cidade vendendo de porta em porta, algo que chamou atenção de uma assistente social que passou a ajudá-la, em especial com exames médicos.

Foi nessa época que Mari soube ser portadora da síndrome de Talidomida, uma deficiência causada pelo uso de um medicamento comercializado no Brasil entre 1958 e 1965, o que resultou em milhares de vítimas com deficiência física, caracterizada pela má-formação fetal.

A parti dessa descoberta, Mari foi atrás de seus direitos, passou a receber uma pensão especial e depois de uma longa batalha, conseguiu uma indenização do governo federal, que a ajudou a comprar sua primeira casa.

Sempre na Batalha

Apesar da pensão, Mari nunca deixou de trabalhar e já foi desde atendente de telemensagem até vendedora de roupas e calçados, algo que ela fazia antes da pandemia. Quando a Covid-19 assolou o mundo, Mari passou a vender flores.

“Como sempre gostei de plantar, comecei a fazer terrários, postar nas redes sociais e comercializar”. Nascia assim, o Recanto das Suculentas, mantido até hoje, mas agora apenas sob encomenda.

Mil e uma utilidades

Além de conciliar o trabalho com as plantas e a presidência do Conselho, Mari também é diretora da ASA (Ação Solidária Adventista), iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim como a diretoria do Ministério Adventista das Possibilidades.

“Esse Ministério foi lançado em junho de 2021, com objetivo de cuidar da questão da acessibilidade nas igrejas. Como o evangelho diz que a palavra de Deus deve ser pregada para todo mundo, a acessibilidade é fundamental”, explica.

Outra atividade que toma boa seu tempo são as esportivas, uma de suas maiores paixões. Considerada a segunda melhor atleta brasileira em arremesso de dardo, Mari é recordista em várias categorias como a de arremesso de peso e disco.

Em sua trajetória no atletismo, se tornou uma referência, com participações e medalhas em competições nacionais e internacionais, tendo ficado até como a segunda melhor atleta do mundo, um orgulho para o Brasil. Além do atletismo, ela já passou pelo basquete, tênis de mesa e quadra, e atualmente se destaca no powerlifting, um esporte de força, cujo objetivo do atleta é levantar o maior peso possível. “Estou sempre superando meus recordes. Na última competição consegui levantar 35 kg”, comemora.

Capacidade

Para quem se limita ou não se sente capaz, ela faz questão de deixar algumas lições. “A bíblia fala que Deus deixou pelo menos um talento para cada pessoa, então, cabe a cada um desenvolver seu talento. Se você deseja algo, tente pelo menos uma vez. Nunca desista sem pelo menos tentar, porque Deus vai te capacitar. Lembre-se que a gente pode tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo”, ensina ela, que não tem dúvida de onde vem sua força. “É coisa de Deus”.