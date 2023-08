Uma cidade e seus belíssimos templos

O ápice da Guerra Civil dos Estados Unidos, também conhecida como Guerra de Secessão, em 1864, fez com que muitos dos confederados deixassem as suas terras de origem e buscassem refúgio. O livro “A colônia perdida da confederação”, publicado em 1985 por Eugene Harter, traz o relato de uma senhora sulista que diz que “a guerra está caindo sobre nós, vinda de todos os lados. Ninguém se refere mais à ajuda da França e da Inglaterra, mas falam sobre imigração para o México e para o Brasil”.

A história já é popularmente conhecida por aqui. Os norte-americanos vieram para o Brasil e se instalaram na região onde hoje estão as cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. De seus países, trouxeram a cultura, os costumes e as crenças. Foi assim que o protestantismo nasceu e se desenvolveu na então Villa Americana.

A grandeza da Basílica de Santo Antônio de Pádua, na região central – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Os protestantes são o ponto inicial da extensa relação dos americanenses com as religiões. Em junho de 1870, os pastores Emerson e James R. Baird organizaram a primeira Igreja Presbiteriana na região, que inicialmente contou com a participação de 12 famílias.

O templo foi inaugurado em 12 de junho de 1894, no terreno doado por Charles Hall, que até hoje abriga a comunidade, na Rua Sete de Setembro, no Centro, ainda que com várias modificações ao longo dos anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Santa Bárbara, outro grupo de protestantes se organizava em 10 de setembro de 1871: os batistas, com a construção da Primeira Igreja Batista de Cristo no Brasil, dentro do atual Cemitério do Campo. O crescimento da comunidade fez com que fiéis se espalhassem por Americana.

Foi assim que o pastor Carlos Kraul, da Igreja Batista Fazenda Velha, organizou uma Escola Bíblica Dominical, no bairro Conserva, que levaria à origem da PIBA (Primeira Igreja Batista de Americana), em 8 de outubro de 1939. A tradicional igreja esteve sediada em quatro locais ao longo da história: em dois salões na Rua Anhanguera, na Rua Itororó (nos anos 1940) e, finalmente, na Rua Dom Pedro II, esquina com Benjamin Constant, onde está atualmente.

A nova versão da Igreja do Bom Jesus trouxe linhas mais contemporâneas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um ponto em comum entre os templos presbiterianos e batistas é que são mais modestos — em alguns casos as reuniões e os cultos acontecem em salões e casas —, principalmente se comparados aos da Igreja Católica, e não possuem uma inspiração arquitetônica. O costume se arrastou por décadas e nasceu de uma necessidade.

“Antes de 1894, não se podia construir igrejas protestantes com formatos de templos, porque era proibido. A Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Estado. E mesmo com o advindo da constituição no País e o nascimento da República, ainda não havia uma liberdade para a construção de templos, senão católicos”, contou o pastor Ailton Gonçalves Dias Filho.

Parte da história de Americana, a sede da paróquia de Carioba – Foto: Claudeci Junior / Liberal

TEMPLOS DO CATOLICISMO

O contraste pode ser feito com a Matriz de Santo Antônio, conhecida como Matriz Velha, que é a primeira igreja católica de Villa Americana. Ela foi construída pelos imigrantes italianos e inaugurada em 13 de junho de 1897, depois que a Capela de Santo Antônio, edificada na Fazenda Salto Grande, passou a não comportar as atividades religiosas da vila.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Outro templo tradicional de Americana é o da Paróquia de São João Batista, em Carioba. Os moradores da região, em sua maioria descendentes de alemães e italianos, trouxeram ideias do que viram em outros países. O início da construção se deu em 8 de setembro de 1947 e a conclusão aconteceu em meados de 1949.

Embora as arquiteturas possam ser apontadas como vernaculares, ou seja, são frutos do que as pessoas observaram, um conceito é apontado nos dois templos católicos: a verticalidade.

“As igrejas tradicionais, desde as góticas, têm como característica serem mais altas, mais verticais. Essa verticalidade é o símbolo do homem procurando o céu, procurando Deus”, apontou a arquiteta e urbanista

Daniela Morelli de Lima.

A sede da Primeira Igreja Batista de Americana, na Rua Dom Pedro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“É um pouco diferente da basílica, porque mesmo ela sendo um prédio imponente, a busca não era necessariamente pela verticalidade, mas sim, por um estilo neoclássico, majestoso que era moda na época em que foi construída”, completou.

ABRAÇO DE DEUS

A majestosidade da Basílica de Santo Antônio pode ser explicada pela arquitetura neoclássica romana, que tem entre as suas principais características o uso de materiais nobres, a construção de pórticos com colunas, cúpulas e fachadas imponentes. O projeto foi elaborado pelo engenheiro e arquiteto Lix da Cunha, de Campinas, ainda que também tenha sido idealizado pelo Monsenhor Nazareno Maggi.

A construção iniciou-se em 1950 e foi necessária porque a Matriz Velha já não comportava mais as atividades da igreja. A pintura ficou a cargo dos irmãos italianos Pedro e Uldorico Gentilli, havendo também a participação do pintor e restaurador, Alberto Ettore Gobbo. O templo em formato de cruz latina ficou pronto em 1977, quando o pároco era o Monsenhor Constantino Gardinali, e se tornou o maior da Diocese de Limeira.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A basílica foi construída para ser catedral da diocese que iria nascer. Quando foi o criado o projeto de uma nova diocese, que virou a Diocese de Limeira, havia uma grande chance que fosse sediada aqui em Americana. E se fosse aqui, a nossa basílica seria a catedral”, contou o padre e reitor da basílica, Valdinei Antônio da Silva.

“A cor púrpura dessa igreja é por conta do ícone de André Rublev, um pintor russo que representou a trindade [pai, filho e espírito santo] como três figuras iguais, com capas de cores diferentes. Quem tem a capa púrpura é o pai. A ideia é que quando você entra na basílica, você ganha um abraço de Deus”, disse Valdinei.

Referência para os cristãos, a Matriz Velha, inaugurada no século 19 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em local próximo à região central onde está a basílica, no Jardim Girassol, nasceu nos anos 1950 a Igreja do Senhor Bom Jesus em terreno doado por Estevão Faraone, que foi elevada à condição de paróquia em 13 de junho de 1958. O primeiro padre a tomar posse foi Isaías Baptistella, grande responsável pelo crescimento da comunidade até a demolição da antiga igreja, em 2009.

O novo templo da paróquia foi inaugurado em agosto de 2016, durante os festejos do padroeiro, e possui características únicas e contemporâneas. A verticalidade foi deixada de lado, para que outros elementos da igreja pudessem ter um profundo significado litúrgico.

“A igreja antiga não estava adaptada às normas litúrgicas aprovadas em 1964. E a nova tem todo um significado: as luzes da sacristia e do batismo, os vitrais que representam o amanhecer e o entardecer, a escadaria na entrada, que significa a pessoa deixar o mundo e subir ir em direção a Deus, assim como aconteceu na ‘Transfiguração de Jesus’, quando ele subiu ao monte para orar”, explicou Carmen Berto Bernardo, que integrou a Comissão de Assuntos Econômicos da comunidade, junto a Pedro Norberto Cicolin e Carlos Eliseu Tomazella, na construção do novo templo.

Para Valdinei, não existe mais uma disputa entre protestantes e católicos, como visto no início do século passado. “Na época tinha isso, mas hoje não existe esse combate direto. É melhor você ser cristão de uma outra denominação e estar fazendo o bem no mundo do que não ser”, ponderou.

AMERICANA ATRAVÉS DOS TEMPLOS

Veja as principais construções religiosas que surgiram na cidade desde sua fundação: