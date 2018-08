Uma adolescente vira mãe a cada três dias em Americana

Dados da Secretaria de Saúde de Americana apontam que, em média, a cada três dias, uma adolescente dá à luz no município. A estatística aparece no Diagnóstico dos Direitos da Criança e do Adolescente e é uma das que mais preocupa setores da Ação Social, Ministério Público e Educação, que tentam promover ações para aumentar a conscientização dos jovens.

Conforme informações do Diagnóstico elaborado pelo CMDCA – base para uma série de reportagens iniciada ontem pelo LIBERAL – dos 111 partos de 2017, 71% foram de cesárea e 29% normais. Três casos são de meninas com idades entre 12 e 14 anos. As regiões da cidade que mais registraram casos de gravidez na adolescência são as do Jardim dos Lírios e Mathiensen e Jardim da Paz e Parque Gramado, com 25% e 21%, respectivamente. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com o secretário de Ação Social, pastor Ailton Gonçalves Dias, o assunto é constantemente abordado nas áreas da Saúde, Educação e também nos serviços da pasta. “Esse problema se combate com ação preventiva de conscientização, com as meninas e os meninos, mas não tem como, sempre haverá casos, mesmo com toda ação, porque infelizmente são seres humanos, falhos, imperfeitos”, afirmou.

A vice-presidente do Conselho da Mulher, Léa Amábile, explicou que cerca de 80% dos casos são de gravidez indesejada. “Isso impacta para as meninas na questão da educação, interrompendo estudos, o acesso à renda, autonomia”, afirmou. Ela alertou também para o fato da chamada pílula do dia seguinte ser utilizada de forma exagerada e equivocada, sem surtir efeito.

Esse reflexo na educação é um dos mais comuns e preocupantes, segundo a supervisora de ensino e articuladora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Americana, Rosane Guedes. “Os professores têm a missão de acolher a menina e o menino. Elas têm direito ao afastamento, e recebem todas as atividades escolares em casa para que não sejam prejudicados no desenvolvimento escolar. Mesmo assim, por ficarem um tempão longe da escola, o trabalho de reintegração é difícil, e muitas acabam abandonando os estudos”, afirmou.

Na análise da promotora da infância e juventude de Americana, Renata Calazans Nasraui, a gravidez na adolescência causa prejuízo pessoal e profissional às jovens, e isso acaba afetando a criação do bebê. A solução é educativa, mas precisa ser melhorada, ela aponta.

“O principal é que essas ações não tenham apenas cunho educativo e informativo sobre a sexualidade e gravidez, mas que busquem a participação efetiva dos adolescentes, ou seja, ações que façam com que os adolescentes não sejam meros expectadores, mas protagonistas de seus processos de vida”, sugeriu a promotora. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Jovens citam preconceito e maturidade acelerada

Como se não bastasse a dificuldade para continuar a estudar, trabalhar e até pensar em fazer faculdade, as adolescentes que ficam grávidas precisam lidar com uma série de outras situações, como preconceito, amadurecimento precoce e, em alguns casos, a ausência do pai da criança.

Moradora da Mathiensen, grávida aos 16 anos e mãe da Larissa aos 17, a jovem Thays Aparecida Marques, hoje com 18 anos, e grávida de quatro meses, enfrentou a gravidez com o apoio do namorado, com quem continua junto, da família e dos amigos, mas teve que lidar com o preconceito dos vizinhos. “Quando descobri, nem fui mais na escola. As pessoas criticam bastante, e alguns vizinhos ficavam com olhares estranhos”, contou.

Mesmo fora das estatísticas por algumas semanas, a jovem Isabelly Thiemi Inoue, hoje com 19 anos, engravidou e deu à luz aos 18. Ela vive sozinha com a criança em um apartamento do padrasto e conta com uma pensão de R$ 500 do ex-namorado. “Eu amadureci muito rápido, mas ele [pai da criança] continuou com a mesma cabeça. Tem menino que engravida a namorada e continua vivendo como se ele fosse o solteiro”, relatou.

As duas tiveram os estudos prejudicados pela gravidez, mas querem retornar. Thays para concluir o ensino médio, e Isabelly para tentar fazer faculdade.