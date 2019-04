Um encontro com o passado em Americana

Amantes de antiguidades – em especial bicicletas e motos antigas – têm encontro marcado para o próximo domingo, dia 14. A Praça Fernando Costa, em frente ao Cemitério da Saudade, recebe mais uma edição da feira “Domingo de Raridades”.

O evento já acontece há seis anos em Americana, sempre no segundo domingo de cada mês. Antes, ele era realizado na Praça Comendador Muller, no Centro, mas há dois meses trocou de endereço. “É um mercado de pulgas, onde é possível adquirir várias coisas e encontrar peças que faltam para o restauro de bicicleta ou moto antiga, além de poder ter contato com muitos outros colecionadores”, diz Rogério Bortoloto, um dos organizadores. Foto: Divulgação

No local, os visitantes encontram um pouco de tudo. Tem revistas de histórias em quadrinhos, brinquedos antigos, peças de reposição e antiguidades em geral, como moedas, máquinas fotográficas, discos de vinil, artigos militares, miniaturas e outros itens que fazem a alegria de colecionadores.

O grande atrativo, no entanto, são as bicicletas. “Encontro de bicicleta antiga não acontece muito por aí. Então é algo que chama atenção”, diz Bortoloto.

O número de expositores varia de um mês para outro, em função do calendário de feiras do gênero na região. Mas o evento já chegou a reunir, em um único dia, 120 bicicletas antigas na Praça Comendador Muller. Foto: Divulgação

Muitos expositores são de cidades vizinhas e aproveitam eventos como o “Domingo de Raridades” para expor suas coleções. “Se tem uma feira na cidade de origem do expositor, ele acaba não vindo. Então varia de um mês para outro, mas sempre temos vários expositores participando”.

O objetivo da feira é oferecer um momento de cultura e lazer às pessoas apaixonadas por antiguidades. “Acaba sendo uma confraternização entre os aficionados do gênero e pessoas que gostam do contato com os meios de locomoção do passado”, avalia Bortoloto. Foto: Divulgação

Além de promover o colecionismo, o “Domingo de Raridades” também é comprometido com a solidariedade. A entrada é franca, mas os organizadores pedem aos visitantes que levem 1 kg de alimento não perecível que será doado a instituições de caridade. Em caso de chuva, o evento é automaticamente cancelado.

Encontro de Antiguidades

Dia 14 de abril (8h às 12h)

Praça Fernando Costa (em frente do Cemitério da Saudade) – Americana

Colaboração: 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: (19) 9-9432-1242 ou (19) 9-9195-1522.