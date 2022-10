Um dos fundadores do CCA, Bertinho Gallo morre aos 70 anos em Americana

Milton Alberto Gallo, o Bertinho Gallo, um dos fundadores do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), responsável pela organização da Festa do Peão, morreu aos 70 anos nesta segunda-feira (3), em Americana, após permanecer internado no Hospital São Lucas. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa duas filhas, Viviane e Karina.

Bertinho Gallo morreu na segunda-feira, após ficar internado no Hospital São Lucas – Foto: Divulgação/Clube dos Cavaleiros de Americana

Em uma publicação no Facebook, o CCA comentou que Bertinho era apaixonado pelo clube e defendeu a bandeira do rodeio e da Festa do Peão de Americana com muito orgulho durante toda a vida. “Mais que um diretor, Bertinho era meu primo, meu amigo. A paixão que ele tinha pelos cavalos era comovente. Meu coração, como o de todos os diretores, está apertado. Mesmo triste, como me sinto, não posso deixar de lembrar desse grande homem com amor, amizade e gratidão. Bertinho deixa um legado de comprometimento, profissionalismo, honestidade e integridade”, ressaltou o presidente do clube, Beto Lahr.

Quem também lamentou a morte do diretor do CCA foi o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), por meio da mesma rede social. “Recebi com pesar a notícia da morte do meu amigo. Sempre muito gentil e atencioso com todos, vai deixar saudades. Que Deus possa confortar a família nesse momento de luto”, escreveu o chefe do Executivo.

O velório já acontece nesta terça-feira (4), na Saudade, até as 13h, quando o corpo segue para o cemitério, também da Saudade, onde será sepultado.