Um dia depois, Omar suspende gratificações no DAE

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), mandou revogar nesta sexta-feira o ato que aumentou as gratificações de servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto), publicado no dia anterior. O reajuste foi revelado ontem pelo LIBERAL. A prefeitura não esclareceu se o chefe do Executivo sabia do benefício ou se só descobriu após a publicação do ato.

A justificativa para a revogação é que o governo municipal estuda as melhores alternativas sobre as gratificações, com o objetivo de manter a “legalidade e a austeridade”. A anulação da medida deve ser publicada nos próximos dias.

Como revelou O LIBERAL, o DAE reajustou as gratificações de cargos ocupados por 72 pessoas com base em leis e decretos publicados entre 2010 e 2017. Essas leis definiram o índice de reajuste no salário do funcionalismo naqueles anos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Questionado, o DAE não esclareceu se os reajustes desses oito anos seriam incorporados de uma só vez às gratificações por meio do ato 575, que foi publicado na quinta-feira em um jornal da cidade.

O assessor de comunicação do DAE, Francisco Rangel, afirmou na quinta ao LIBERAL que em anos anteriores o aumento concedido anualmente ao funcionalismo incidia apenas sobre o salário dos servidores do DAE, e não em cima das gratificações. Por isso, segundo Rangel, os valores estavam defasados. Ele, porém, não soube especificar a quais anos o aumento se referia, e recomendou que o jornal procurasse a assessoria de imprensa da prefeitura. No caso específico de Rangel, só de gratificações ele recebeu R$ 5.249,80.

Nesta sexta-feira, até o líder de Governo, Rafael Macris (PSDB), que também é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, disse que o ato seria discutido internamente na comissão. A nova tabela de gratificações valeria para 13 cargos, ocupados hoje por 72 pessoas. São quatro cargos de designação (aqueles ocupados necessariamente por um funcionário de carreira que é nomeado para uma função de confiança) e outros nove de livre nomeação. A gratificação mais alta seria de R$ 7.874,70.