Um dia após cobrança, Estado libera R$ 500 mil ao HM

A Secretaria de Estado da Saúde liberou nesta sexta-feira o repasse de aproximadamente R$ 500 mil referentes às primeiras medições da obra de finalização do anexo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A liberação ocorre um dia após o LIBERAL mostrar que as obras estavam em ritmo lento e com o cronograma prejudicado por conta da falta de repasses.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com informações da construtora contratada para a obra, dos R$ 2,6 milhões previstos, nada havia sido pago até esta quinta-feira. A obra está 25% concluída apenas, e metade do prazo já transcorreu. Os seis meses sem repasses fizeram com que o cronograma fosse prejudicado, segundo a empresa.

Segundo o diretor da empresa, Carlos Alberto Sanchez Luiz, ainda faltam os serviços mais caros e complicados, como a parte elétrica e acabamento. “É o mais caro por ser obra de hospital, tudo diferenciado, coisas especiais para hospital, cabos especiais, antichamas”, disse.

Boa parte da articulação para a liberação dos recursos coube ao deputado estadual Chico Sardelli (PV), que relatou ter cobrado diretamente o setor financeiro da Secretaria da Saúde.