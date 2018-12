Um ano após ‘alívio’, CDP abriga 1,2 mil presos

Um ano após registrar um “alívio” na superlotação, o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana deve fechar 2018 com quase duas vezes mais presos que a sua capacidade. A unidade chegou a ter 941 detentos em dezembro do ano passado. Até a última terça-feira, eram 1.242. O prédio foi construído para abrigar 640 homens.

Nos últimos 12 meses, o crescimento da população encarcerada no local foi de cerca de 32%. A unidade recebe presos provisórios – que não foram condenados pela Justiça – de Americana, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Sumaré, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse e Pedreira. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Se o preso recebe uma sentença a ser cumprida em regime fechado, tem de deixar a unidade e ser transferido para uma penitenciária.

Em 2017, quando o CDP registrou queda na superlotação, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) creditou a mudança às audiências de custódia – realizadas pelo Judiciário para decidir se uma pessoa presa em flagrante deve aguardar presa o julgamento do processo ou se pode ser liberada mediante a aplicação de medidas cautelares – e à aplicação de penas alternativas à prisão.

Este ano, com o novo aumento da lotação, a pasta afirmou que trabalha na expansão do sistema carcerário. “Desde o início do Plano de Expansão de Unidades Prisionais a SAP entregou mais de 20 mil vagas. Até o momento já foram inauguradas 26 unidades e outros 13 presídios estão em construção”, informou, através de sua assessoria de imprensa.

Além da construção e reforma de presídios e Centros de Detenção Provisória, o governo tem investido na ampliação de vagas de regime semiaberto. Dentro do programa foram entregues 8 mil novas vagas.

“Paralelamente à criação de novas vagas, o Estado investe maciçamente na adoção de penas alternativas à pena de encarceramento. Hoje mais de 15 mil pessoas prestam serviços à comunidade, medida essa que substitui a pena de prisão”, concluiu a pasta.

A reportagem solicitou um posicionamento sobre a lotação do CDP de Americana ao Tribunal de Justiça do Estado, mas não houve resposta até o fechamento desta reportagem.