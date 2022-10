Um a cada cinco motoristas tem CNH para trabalho

Um a cada cinco motoristas de Americana tem, na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), uma observação que os autoriza a realizar atividade remunerada com o veículo, conforme dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

De acordo com a autarquia, das 156,5 mil pessoas com CNH na cidade, 31 mil trazem no documento a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada), necessária para todos que prestam serviço de transporte, como taxistas, caminhoneiros, motoboys e motoristas de van, ônibus e transporte por aplicativo.

Os taxistas Fernando e Claudinei, que possuem CNH com autorização – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Juan Sanchez, diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran, apontou que os números de Americana estão dentro de uma realidade vivida em todo o Estado.

“É uma ação que está acontecendo em todo o Estado, e os percentuais são sempre muito parecidos nos municípios. Isso tem a ver com a necessidade cada vez mais de transporte rápido entre pessoas, entre empresas, e a atividade econômica”, disse.

Segundo ele, tem havido um aumento no número de pessoas com EAR devido à ascensão dos serviços prestados por meio de aplicativo.

“A questão do aumento do EAR é por conta, basicamente, do transporte por aplicativo e também dos motofretistas, que transportam as encomendas dentro das cidades”, justificou.

O taxista Claudinei Trochi, de 60 anos, se assustou com a quantidade de motoristas com EAR no município. “Em Americana, acho que o trânsito não comporta tudo isso aí”, afirmou o profissional, que possui a autorização na CNH.

O também taxista Fernando da Silva, de 66 anos, destacou o profissionalismo dos condutores que, assim como ele, têm EAR.

“Quem exerce a atividade remunerada é profissional, trabalha direito, dirige direito. O problema é quem não tem e dirige de qualquer jeito”, declarou.

INCLUSÃO

Para ter a sigla inclusa na CNH, a pessoa precisa fazer uma solicitação no site do Detran, no qual deverá fazer um cadastro. Depois, há a necessidade de uma avaliação psicológica junto a um profissional credenciado indicado pela autarquia, mediante uma taxa de R$ 123,08 paga diretamente ao psicólogo.

O interessado também deve pagar uma taxa de R$ 116,50 para a emissão e envio da CNH pelo correio. O pagamento pode ser feito em um dos bancos conveniados ou em alguma casa lotérica.

Sete dias após o cumprimento dessas etapas, a versão digital da CNH fica disponível para download. O prazo para recebimento do documento físico, por sua vez, é de até 18 dias. Todas as informações constam no portal do Detran.