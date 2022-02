Última sessão da câmara no Divino Salvador tem bate-boca entre médicos

A Câmara de Americana teve um bate-boca entre os dois vereadores médicos, Dra. Rosangela Gallardo Caro (Cidadania) e Dr. Daniel (PDT), em sua última sessão no prédio do antigo colégio Divino Salvador, nesta quarta-feira (23).

Na ocasião, eles divergiram sobre a existência ou não de substitutos para determinados medicamentos que, de acordo com Daniel, estão em falta no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A possível ausência dos remédios foi alvo de requerimento feito pelo pedetista, que fez críticas no plenário.

Reunião marcou a despedida da sede atual – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Segundo ele, faltam fenergan haldol, fenitoina, espironolactona, decadron, clopidogrel, midazolan 50 mg e cedilanide. “É inadmissível uma administração deixar faltar o essencial dentro de um hospital”, reclamou.

Rosangela afirmou, no entanto, que existem substitutos para esses medicamentos. A parlamentar ainda destacou que houve falta de remédios em todo lugar, devido à pandemia.

“Trabalhei durante 28 anos, me aposentei no Hospital Municipal e não é bem assim. Quando normalmente faltam alguns medicamentos, você tem os substitutos”, disse.

Daniel falou para “parar de colocar tudo na conta da Covid” e ressaltou que não há como substituir os remédios apontados por ele. “Alguém aqui coloca óleo diesel num carro a gasolina?”, indagou.

Ele também questionou o conhecimento da colega sobre o assunto. “A senhora, como otorrino, não deve saber que cada um [medicamento] age numa parte”, apontou.

A vereadora rebateu: “Eu não sou clínica geral mesmo, mas tenho conhecimento. Existem inúmeros medicamentos com a mesma função”.

Por fim, os parlamentares aprovaram o requerimento, assim como todos os outros que estavam na pauta. Procurada pela reportagem, a prefeitura apenas comunicou que “vai se manifestar, dentro do prazo legal, em resposta ao requerimento do vereador”.

Procuradoria da Mulher

A câmara também definiu, nesta quinta, a composição de sua primeira Procuradoria Especial da Mulher da Casa, que será chefiada pela vereadora Professora Juliana (PT). Ela é a autora do decreto legislativo que criou o órgão.

“É mais uma ferramenta para a gente estar monitorando, acompanhando e fomentando debates sobre política para mulheres aqui na cidade”, declarou.

Banco de Ração

O Legislativo ainda aprovou a redação final de um projeto de lei que autoriza a prefeitura a instituir um Banco de Ração e Utensílios para Animais.

A proposta, de autoria do vereador Léo da Padaria (PV), estipula regras para recolhimento e destinação de doações. “Visa incentivar a população a fazer doações”, acrescentou o parlamentar.

A próxima sessão acontece em 4 de março, sexta-feira, no novo prédio da Avenida Monsenhor Bruno Nardini.