UBSs Vila Gallo e São Vito ficarão abertas para vacinar contra Covid no feriado

Nesta quinta-feira (3), no feriado de Corpus Christi, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Vila Gallo e São Vito, em Americana, estarão abertas para realizar a vacinação contra o coronavírus (Covid-19).

O horário de funcionamento será das 8h às 16h, porém não haverá atendimento por livre demanda, pois os locais apenas irão receber moradores que já estão previamente agendados para receber a vacina.

A vacina, nesta quinta-feira (3), será oferecida apenas aos portadores de comorbidade com 30 anos ou mais. No ato da vacinação, eles precisam apresentar relatório médico ou receita, além de documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço.

De acordo com Secretaria de Saúde, a expectativa é de que aproximadamente 1.200 pessoas sejam beneficiadas, já que em cada uma das unidades é esperado um público em torno de 600 moradores.

O município prossegue com a vacinação contra a Covid-19, tanto para primeira quanto para a segunda dose, por meio de agendamento no site www.saudeamericana.com.br.