UBSs abrem no sábado para exames de prevenção ao câncer de próstata

Durante o mês de novembro, a rede pública de saúde de Americana está intensificando os exames de prevenção ao câncer de próstata, como parte do engajamento na campanha Novembro Azul.

Neste sábado (19), nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas, das 7h às 12h, exclusivamente para realizar exames em homens com 45 anos ou mais, sendo que as coletas serão feitas entre 7h e 10h45.

Os moradores não precisam fazer agendamento antes, bastando comparecer na unidade mais próxima da residência, apresentando documento pessoal com foto, comprovante de endereço e cartão SUS.

Temática do Novembro Azul tem sido trabalhada desde o início do mês nas unidades de saúde do município – Foto: Divulgação

Os exames a serem realizados serão de Urina I, PSA (Antígeno Prostático Específico) total, Hemograma e Creatinina. Mesmo com a intensificação no sábado, todas as UBSs seguem realizando os pedidos de exames durante a semana normalmente.

De acordo com a Secretaria de Saúde, aqueles que apresentarem exames alterados serão encaminhados para consulta médica no Núcleo de Especialidades, durante mutirão de Urologia que vai acontecer no dia 26, com a disponibilização de 240 consultas.

O mutirão será feito só para homens que tiverem alteração em exames, sejam os realizados no sábado ou aqueles que aguardam em razão de alteração em exames já realizados.

As unidades que estarão abertas para exames de prevenção ao câncer de próstata no sábado:

• Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

• São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

• Ipiranga – Rua Itambé, nº 236

• Cariobinha – Rua São Simão, 522

• Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55

• Vila Gallo – Rua Quintino Bocaiúva, nº 1250

• Antônio Zanaga 2 – Rua Ademar Tavares, nº 185

• Parque Gramado – Avenida da Amizade, s/n

• Parque das Nações – Rua Austrália, nº 301