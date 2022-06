UBS Vila Gallo fecha temporariamente para retorno de equipe à Mathiensen

A equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) Mathiensen, atualmente lotada na unidade do bairro Vila Gallo, suspende as atividades a partir das 12h desta quinta-feira (2), para retornar com os serviços na próxima terça-feira (7), no prédio de origem, na Rua das Alfazemas, nº 316.

A equipe vinha ocupando a UBS Vila Gallo devido às obras de reforma da UBS Mathiensen, que será entregue na próxima segunda-feira (6).

A Secretaria de Saúde informou que os serviços oferecidos na unidade são todos agendados, o que não acarretará em falta de assistência no período da mudança.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nos casos de urgência e emergência, os moradores devem procurar o pronto-socorro do Hospital Municipal ou Pronto-Atendimento do bairro Antônio Zanaga.

Na terça-feira (7), todas as atividades da UBS Mathiensen serão retomadas, a partir das 8h, com o prédio totalmente reformado.

Já na UBS Vila Gallo, as atividades serão retomadas em breve, após a contratação de uma nova equipe para atuar no local.

Com informações da Prefeitura de Americana.