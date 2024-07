UBS São Domingos, em Americana, perde vacinas após furto de fiação

Após um furto de fiação elétrica ocorrido em maio deste ano, 803 doses de vacinas da UBS (Unidade Básica de Saúde) do São Domingos, em Americana, foram descartadas pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Campinas. A informação foi confirmada pela prefeitura ao LIBERAL na sexta-feira (19). Os imunizantes perderam a eficácia por conta do descongelamento das geladeiras onde estavam armazenados.

De acordo com a administração, as doses eram destinadas ao combate de doenças como influenza, meningite, tétano, difteria, hepatite, rotavírus, febre amarela, entre outras e diluentes.

UBS do São Domingos, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O crime aconteceu no fim de semana dos dias 25 e 26 de maio. Na segunda (27), servidores chegaram à unidade de saúde e constataram que as geladeiras dos imunobiológicos estavam descongeladas. Além disso, o local não tinha energia, o que interrompeu a aplicação de vacinas e a realização de exames Papanicolau.

A temperatura registrada da câmara de congelamento, no momento em que a equipe tomou conhecimento do problema, era de 21,3°C. As doses devem ser conservadas entre 2°C e 8°C.

Acima de 8°C, elas correm o risco de perder a eficácia. Por esse motivo, a prefeitura retirou as vacinas da UBS e levou ao GVE de Campinas, que analisou os imunizantes e atestou que eles estavam prejudicados, sendo posteriormente descartados.

Segundo o Executivo, a energia do prédio foi restabelecida e a Vigilância Epidemiológica efetuou a reposição das vacinas. Além disso, as rondas que já eram realizadas pela Gama (Guarda Municipal de Americana) foram reforçadas.

Não houve prejuízo financeiro com a perda dos imunobiológicos, mas por conta do furto foi necessário gastar R$ 4.750,40 na substituição da rede elétrica do imóvel.