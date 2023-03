UBS não concluída vira problema para moradores da Cidade Jardim, em Americana

Mais uma obra abandonada tem sido alvo de reclamação por parte dos moradores de Americana. Destinada a abrigar uma UBS, a construção na Rua dos Lilases, na Cidade Jardim 2, foi deixada de lado há anos, passando a ser ocupada por moradores de rua e usuários de droga, conforme denúncias.

A reportagem do LIBERAL foi até o lugar e constatou o abandono, assim como sujeira e objetos abandonados. Um morador do bairro, que não quis ser identificado, afirmou que os ocupantes costumam brigar durante a noite e pedir comida nas casas.

Construção de unidade na Rua dos Lilases foi deixada de lado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“De madrugada ficam brigando, xingando, é complicado. Geralmente, fora de hora, eu evito sair. A gente não pode sentar na calçada, tomar um ar, também não tem como deixar as crianças aqui na frente”, afirmou.

Nesta semana, o LIBERAL mostrou a preocupação de moradores com outra obra abandonada, no Mathiensen.

A construção, que também se trata de uma UBS não concluída, tem tido os mesmos problemas. Em contato feito pela reportagem, a Prefeitura de Americana confirmou que as duas obras estão nessa situação pelo mesmo motivo. Ambas foram fruto do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), promovido pelo Governo Federal.

No entanto, problemas com o pagamento junto à construtora embargaram as obras. O dinheiro obtido por meio do programa foi devolvido pelo município.

A prefeitura informou, ainda, que avalia a demolição das edificações. No entanto, ainda não há uma definição do que será construído nos locais, que deverão ser de equipamentos públicos.

A Gama (Guarda Municipal de Americana), por sua vez, informou que é feito patrulhamento dia e noite no local, mas moradores em situação de rua acabam se abrigando por se tratar de um ambiente aberto.

