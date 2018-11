UBS Jardim São Paulo promove evento sobre diabetes

Para lembrar o Dia Mundial do Diabetes, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Jardim São Paulo realizou na última quarta-feira (14) um encontro denominado “1º Café Sem Açúcar”, evento que teve como objetivo a prevenção do diabetes. A iniciativa partiu da enfermeira da unidade, Fernanda Lapi Mardegan, que teve o apoio de comerciantes locais e da própria equipe de trabalho.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O centro comunitário do bairro, que fica ao lado da UBS, foi utilizado para o encontro e reuniu aproximadamente 80 pessoas, a maioria formada por idosos.

O evento contou com um café da manhã, cuja oferta de alimentos foi exclusivamente pensada no paciente com diabetes. Além disso, a unidade promoveu diversas palestras, sendo proferidas pela própria enfermeira e por técnicos da área médica hospitalar privada, cujos temas foram relacionados com o diabetes e suas principais formas de prevenção.

A enfermeira explicou que, durante o evento, foi lançado um projeto que será conduzido pela UBS.

“Nesse evento, lancei o projeto ‘Adote um Diabético’, em que o objetivo é fazer com que cada pessoa que estava ali presente possa adotar um paciente com diabetes em relação à orientação e prevenção. Se a pessoa não conseguir passar a ele [o paciente] o que aprendeu hoje, que ela ao menos o oriente a procurar a unidade para receber essa orientação”, disse a enfermeira, que espera com o projeto formar uma “corrente do bem para reduzir o número alarmante de casos da doença”.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.