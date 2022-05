UBS Ipiranga será entregue em 30 de maio e Mathiensen, em 6 de junho

A Prefeitura de Americana vai reabrir as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Ipiranga e Mathiensen em 30 de maio e 6 de junho, respectivamente. As datas foram anunciadas nesta quarta-feira pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

As duas unidades passaram por obra. Em ambas, a reforma começou em junho de 2021, com previsão de término em 120 dias. Porém, houve um atraso de pelo menos sete meses.

Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde de Americana, na Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“São duas reivindicações da população, sabemos da importância das duas unidades. Infelizmente, atrasou um pouco por questão, primeiro, de Covid. Depois, no Mathiensen, precisamos fazer uma cobertura [na entrada principal] que não estava no projeto inicial, mas que vai ser de suma importância para a população”, disse Danilo.

No Ipiranga, o serviço custou R$ 159,8 mil, recurso oriundo de uma emenda parlamentar destinada ao município por Cauê Macris quando este estava na função de deputado estadual – atualmente, ele é secretário da Casa Civil do governo estadual.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O obra incluiu reforço na fundação, conserto de trincas, revisão do telhado, substituição de algumas esquadrias e de parte do piso, e pintura geral.

No Mathiensen, o investimento foi de R$ 200 mil, verba também originada de uma emenda de Cauê.

A reforma contemplou a substituição do telhado por telhas metálicas, revisão do sistema de calhas, troca de portas danificadas e dos reservatórios de água, instalação de piso cerâmico na área de serviço, reformulação da farmácia com instalação de balcão de atendimento voltado para a Rua das Alfazemas, pintura, além da instalação da cobertura na entrada principal.

A administração municipal vai reinaugurar as duas UBSs em evento com a presença de autoridades. A entrega da unidade do Ipiranga está marcada para as 16 horas, nesta segunda-feira. No caso do Mathiensen, a cerimônia começa às 17 horas, no próximo dia 6.