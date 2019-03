UBS Gramado e ESF Liberdade recebem capacitação

Na segunda-feira (11) um grupo formado por 25 profissionais, entre médicos, recepcionistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e de odontologia e agentes de saúde da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Gramado e da ESF (Estratégia Saúde da Família) do Liberdade, ambos em Americana, recebeu uma capacitação sobre fibrose cística. O evento foi organizado pelo NEPH (Núcleo de Educação Permanente e Humanização) e deve ser estendido para as demais unidades no município ainda neste ano.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A palestra foi ministrada pelo médico, Antônio Fernando Ribeiro, professor associado do Departamento de Pediatria da FCM/Unicamp e coordenador do Centro de Referência Especializado em Fibrose Cística da Unicamp. O projeto foi oferecido pelo centro de referência com o apoio do laboratório Roche do Brasil.

A atividade tem como objetivo capacitar as equipes da atenção básica em saúde com aula sobre a doença, para que os profissionais possam identificar pacientes que apresentem algum sintoma.

Com isso, espera-se que os profissionais das unidades, uma vez capacitados, passem a ter um olhar diferenciado sobre os usuários e, no caso de detectarem alguma característica clínica da doença, eles preencherão uma ficha que será encaminhada à Unicamp, para que o centro de referência possa vir ao município realizar o teste específico no paciente suspeito. Uma vez tendo confirmada a doença, o paciente será então encaminhado ao centro para o tratamento devido.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.