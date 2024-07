UBS do São Vito, em Americana, estende horário e passa a funcionar de noite

A partir desta segunda-feira (22), a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Vito, em Americana, passará a funcionar de segunda a sexta, das 7h30 às 20h30. O anúncio foi feito pela prefeitura na tarde de hoje e o novo horário tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços.

UBS São Vito passa a funcionar em novo horário – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Até então, o expediente do local durante a semana era das 7h30 às 16h30. Esta é a segunda unidade que terá o seu horário ampliado, já que em novembro de 2023 a UBS da Praia Azul também passou a funcionar até as 20h30, o que aumentou o número de atendimentos em 70%.

As ampliações já vinham sendo estudadas pela administração desde o segundo semestre do ano passado. A expectativa do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, é de que pelo menos quatro UBSs comecem a funcionar até o período noturno.

A UBS do São Vito conta com uma equipe de Atenção Primária à Saúde, composta por médicos (clínico, pediatra e ginecologista), enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem. Também são oferecidos serviços de odontologia e farmácia.

Além de consultas médicas, a população tem acesso a procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, exames laboratoriais, acompanhamento de pré-natal, entre outros. A unidade está localizada na Rua Vicente Caravieri, 300. O telefone é (19) 3468-4466.