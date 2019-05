UBS do Parque Gramado gera queixas

Alguns problemas observados por usuários da UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque Gramado, em Americana, têm gerado queixas. A sala de espera está com três cadeiras sem o assento e há problemas no banheiro masculino, que chegou a ficar interditado, mas já foi liberado. A Secretaria de Saúde foi procurada e disse que os problemas serão resolvidos “assim que possível”.

A autônoma Marize Martins, de 57 anos, esteve na unidade na semana passada e observou os problemas. Ela ainda indicou que o posto conta apenas com copos descartáveis para café e, quem toma água, acaba só tendo esses – que são pequenos – disponíveis. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“O banheiro estava interditado, os assentos quebrados e sem copo descartável grande. São coisas pequenas, mas que não deveriam estar faltando no posto”, reclamou a autônoma.

A Secretaria de Saúde disse que tem conhecimento sobre o problema do banheiro e que uma equipe esteve nesta terça-feira (7) no local para substituir parafusos. “Verificou-se que será preciso também a troca da válvula, que já foi solicitada ao setor de compras. De qualquer forma, apesar do problema apresentado, o banheiro já foi liberado para uso”, explicou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A pasta disse que as cadeiras são danificadas pelos próprios usuários. “Isso ocorre de tempos em tempos, havendo a necessidade de substituição. No caso dessas cadeiras, como os encostos foram danificados, elas precisaram ser retiradas para evitar que os usuários sofressem algum dano físico. As cadeiras também serão substituídas assim que possível”, justificou.

“Quanto à falta de copos descartáveis, a utilização durante a semana passada foi maior do que o esperado, o que resultou na falta. Mas a unidade já recebeu novo lote de copos”, finalizou.