Em Americana, UBS do Jardim Guanabara será reaberta até o fim do ano

Prefeitura informou que inicia em agosto a reforma no local, atualmente utilizado pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), que será remanejada

A Prefeitura de Americana informou nesta quinta-feira (21) que vai reabrir a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Guanabara. As obras devem começar em agosto e o local deve estar em funcionamento até o fim do ano.

Chico e Odir visitaram a unidade e conversaram com servidores – Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

A unidade na Rua do Jacarepaguá, 340, não funciona como UBS desde 2017 e, atualmente, o espaço é utilizado pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), que será remanejada para outro local.

Após a reinauguração, a unidade vai oferecer atendimento com médico clínico geral, pediatra e ginecologista, além de equipe de enfermagem.

O prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice, Odir Demarchi (PL), visitaram a unidade nesta quinta. “Essa é uma demanda antiga da população do Guanabara e bairros próximos, que desde o fechamento da unidade precisa se deslocar para a região do São Domingos para receber atendimento. Fico muito feliz em poder anunciar mais essa obra voltada à atenção básica”, destacou o chefe do Executivo.