UBS do Cariobinha passará por reforma de R$ 425 mil

Americana fechou 2022 com seis UBSs reformadas; a última delas foi a do Jd. Dona Rosa

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Cariobinha, em Americana, vai passar por uma reforma com investimento estimado em R$ 425 mil. A prefeitura abriu nesta quinta a licitação para contratação da empresa responsável.

Segundo a administração, o imóvel terá “reforma ampla”, com revisão do telhado, ampliação da cobertura frontal, substituição do piso, pintura interna e externa, substituição do alambrado por gradil, entre outras melhorias.

Unidade de saúde receberá, entre os serviços, uma revisão do telhado e ampliação da cobertura frontal – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A obra será custeada com ajuda de um repasse federal, de acordo com a prefeitura, que vai complementar o valor.

O edital com os detalhes do processo licitatório estará disponível a partir da próxima segunda. Interessados devem formalizar suas propostas no dia 1º de março.

Conforme o LIBERAL noticiou, Americana fechou 2022 com seis UBSs reformadas. A última delas foi a do Jd. Dona Rosa, reinaugurada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em 16 de dezembro.