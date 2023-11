UBS da Praia Azul, em Americana, vai ampliar horário de atendimento

Unidade passará a funcionar das 7h30 às 20h30 a partir do próximo dia 23, com atendimento clínico, pediatria e ginecologia

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Praia Azul, em Americana, irá ampliar o horário de atendimento a partir do próximo dia 23, que passará a ser das 7h30 às 20h30.

Atualmente o funcionamento do espaço é das 7h30 às 16h30. A medida foi divulgada nesta segunda-feira (13) pela prefeitura.

UBS da Praia Azul, que também abriga a equipe da Estratégia Saúde da Família – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No local, são realizadas consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista, além dos procedimentos gerais de enfermagem como curativos, aplicação de vacinas e exames laboratoriais. Todos esses atendimentos estarão disponíveis na ampliação do horário.

Ao LIBERAL, o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira contou que futuramente outras quatro unidades com demanda elevada também terão os horários estendidos.

Segundo ele, a medida oferece maior acesso aos serviços, já que alguns pacientes não conseguem sair do trabalho para serem atendidos no horário atual.

A possibilidade de extensão do expediente já tinha sido adiantada pelo LIBERAL em agosto, quando Danilo revelou, em entrevista à Rádio Clube (AM 580), que havia esse planejamento dentro da Secretaria de Saúde.