UBS Cariobinha passa a atender no São Vito durante período de reforma

Para viabilizar as obras de reforma, previstas para terem início nos próximos dias, a Secretaria de Saúde de Americana irá transferir temporariamente os atendimentos da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha para a UBS do bairro São Vito e para a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar).

A UBS do bairro São Vito está localizada na Rua Vicente Caravieri, 300, a cerca de 100 metros da UAD, na Rua Chucri Zogbi, 540.

UBS Cariobinha será reformada e atendimento será transferido a outras unidades – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O serviço será suspenso para a mudança de local a partir desta quarta-feira (3), sendo retomado somente na segunda-feira (8), a partir das 7h30, nos novos endereços.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todos os profissionais e mobiliários da UBS Cariobinha serão transferidos e os usuários dos serviços serão atendidos em ambos os locais, até que as obras sejam concluídas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, na UAD serão realizados os atendimentos médicos e de enfermagem, além da coleta de sangue. Já na UBS do São Vito serão efetuados procedimentos de enfermagem, como curativos e vacinas, entre outros.