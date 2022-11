TSE segue à procura de associação que teria recebido pagamentos em motociata

Motociata de Jair Bolsonaro (PL) teve Americana como destino em abril - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) segue à procura da associação de Campinas que teria recebido pagamentos na motociata realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de São Paulo a Americana, em abril. As tentativas de intimação, até agora, não tiveram êxito, pois os endereços não são válidos.

Conforme o LIBERAL noticiou em maio, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a associação, chamada AMEC (Associação Mensagem de Esperança Campinas), informasse e comprovasse o valor arrecadado ou direcionado para o evento.

Moraes acatou um pedido feito pelo PDT. Segundo o partido, a direção do evento vendeu ingressos com direito a acesso a uma área restrita no passeio, próxima a Bolsonaro, por R$ 10.

O valor era pago por meio de PIX para uma conta vinculada à AMEC, que pertence à Assembleia de Deus Bom Retiro. Depois do pagamento, o participante recebia uma mensagem de confirmação acompanhada de uma foto do presidente.

De acordo com o ministro, a venda de ingressos foi comprovada pelo PDT. Ele apontou que trata-se de uma possível irregularidade eleitoral.

O TSE tentou intimar a associação em dois locais, sem sucesso. No dia 27 de outubro, segundo o tribunal, houve manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral no sentido de sugerir a intimação do PDT para que informe um endereço válido.

O processo, hoje, encontra-se concluso para decisão da relatora, a ministra Cármen Lúcia.

Motociata

A motociata percorreu a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) até o entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por onde os participantes transitaram até a saída para a Anhanguera (SP-330) – as pistas utilizadas ficaram interditadas.

Na sequência, entraram na Praia Azul, em Americana, e pararam no recinto da Festa do Peão, que tinha um palanque montado para Bolsonaro. O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), até então pré-candidato, estava presente.

O presidente foi recebido por dezenas de milhares de apoiadores na cidade – a PM (Polícia Militar) comunicou que havia 20 mil pessoas, enquanto a organização falava em 60 mil.

O evento custou R$ 1 milhão para o governo estadual, que precisou reforçar o policiamento no dia da motociata, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).