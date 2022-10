Trocas de rede devem terminar em 10 anos, afirma diretor do DAE de Americana

Superintendente do DAE falou sobre o assunto nesta quarta, em reunião do Conselho de Saúde - Foto: Rodrigo Alonso - Liberal

A expectativa do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, Carlos Zappia, é que toda a rede de água da cidade esteja trocada em até cerca de dez anos. Ele tratou do assunto nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, no plenário da câmara.

Apesar dessa previsão, o dirigente disse ao LIBERAL que o serviço, “do ponto de vista técnico”, não pode ser interrompido nunca mais, pois a rede precisa ser renovada constantemente.

O DAE iniciou as trocas há três anos. Zappia contou que esse trabalho não era feito na cidade havia pelo menos duas décadas.

“Devemos trocar toda a rede, mas é um processo que vai levar até cerca de dez anos. Não é uma coisa muito rápida, porque a gente vai ter de trocar cerca de 400 km de rede. Então, nós estamos trocando gradativamente”, disse.

Ele apontou que o serviço pegou embalo, de fato, neste ano. “Ainda a gente fez muito pouco, porque nos primeiros anos você vai ajustando o serviço às necessidades”, afirmou.

De acordo com o superintendente, as trocas são necessárias porque o município possui um sistema de redes “muito antigo”. Segundo Zappia, quando a cidade foi constituída, colocou-se redes de ferro fundido que enferrujam e entopem com o passar do tempo.

“Nós temos tubos de ferro na cidade que, embora o diâmetro seja por volta de 50, 60 mm, não passa um dedo mínimo, porque vão fechando gradativamente”, destacou.

RESERVATÓRIOS. Paralelamente, existem três reservatórios no cronograma de obras do DAE, de acordo com o superintendente.

Ele informou que, no próximo ano, o departamento deve abrir processo licitatório para construção de um no Parque Gramado, para ampliação da estrutura já existente no São Vito e para instalação de um novo “pulmão”.

“O pulmão é um reservatório que fica na ETA (Estação de Tratamento de Água) ou muito próximo dela. Toda a água produzida vai para ele e, dali, é distribuída para os outros reservatórios. Hoje, nós temos um pulmão muito antigo, muito pequeno. É menor que a maior parte dos centros de reservação, então não atende mais a necessidade”, explicou. Q