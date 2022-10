Troca de tubulação na Avenida Cillos vai beneficiar 23 mil pessoas, diz prefeitura

Administração em Americana pede aos motoristas para evitarem a via, que será interditada; ações devem terminar em fevereiro

Trabalho vai interditar a via; superintendente do DAE pede paciência - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quarta-feira a troca de 1,5 km de tubulação de água entre a Avenida Cillos e a Rua Fernando Camargo. Trata-se de uma subadutora. De acordo com o Executivo, a obra vai beneficiar 23 mil moradores, com garantia de segurança no abastecimento ao longo de, pelo menos, 15 anos.

A administração anunciou o início do serviço nesta quarta, em solenidade realizada no Centro de Reservação da Vila Santa Catarina. Na oportunidade, o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Zappia, pediu para os motoristas evitarem a Cillos, que precisará ser interditada.

Segundo ele, a via estará devidamente sinalizada e com indicações de desvio. As intervenções serão realizadas entre o Centro de Reservação e a antiga sede social do Rio Branco.

“Quem precisar usar a faixa bairro-Centro procura entrar pelo bairro, descer por outra via, porque esta via [Cillos] vai estar com interrupção”, disse.

Os trabalhos já começaram e devem terminar em fevereiro de 2023, com uma interrupção entre 17 de dezembro e 2 de janeiro. O serviço ocorre das 7h30 às 16 horas. Por enquanto, houve apenas o corte do asfalto. A abertura tem início nesta quinta.

“É uma obra que vai causar um pouco de transtorno. Espero que a população tenha um pouco de paciência neste momento, porque nós estamos tentando fazer o melhor para, num futuro bem próximo, não ter mais problemas de falta de água”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

A obra, que também inclui a instalação de dois sistemas de bombeamento, custa R$ 10 milhões, dos quais R$ 8 milhões são oriundos de uma contrapartida da Caprem Construtora. O restante será investido pelo DAE.

A nova tubulação terá 500 mm de diâmetro, enquanto a atual possui 300 mm. Haverá, portanto, um aumento no volume de água destinado ao novo reservatório da Vila Santa Catarina, que está em fase final de construção.

Com a nova subadutora, mais água chegará a bairros como Parque Novo Mundo, Terramérica, Cidade Jardim, Parque Universitário, São José, Vila Santa Catarina, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Vila Gallo e Vila Medon.