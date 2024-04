Troca de sistema provoca demora em atendimentos no HM e na UPA São José, em Americana

A implantação de um novo sistema de prontuário, segundo a prefeitura, tem provocado demora nos atendimentos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos, em Americana.

O LIBERAL recebeu na noite desta quarta-feira (10) até esta quinta (11) várias reclamações de pacientes que tiveram de esperar até 4 horas nas filas.

A reportagem foi ao local na tarde desta quinta e constatou a UPA São José praticamente lotada. Algumas pessoas se sentavam nos corredores.

Uma paciente, que não quis se identificar, contou que estava aguardando há quase 3 horas. Por sua vez, um acompanhante relatou que na noite desta quarta a unidade “estava um caos” e que ele retornou quinta para sua esposa pegar um atestado, mas novamente encontrou a UPA cheia.

Já o HM tinha fila grande, mas os atendimentos eram realizados entre 1h e 2h. Na quarta, porém, o vereador Thiago Martins (PL) encontrou outra situação.

“O que eu tive de informação é que o novo sistema foi implantado sem planejamento. Na hora de implantar, o serviço [de atendimento] ficou paralisado e isso levou a filas e chegou a ter princípio de confusão”, disse.

O novo sistema vai permitir a elaboração do prontuário do paciente de forma eletrônica. De acordo com o Executivo, a implantação demanda preparação e capacitação aos profissionais.

A Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Chavantes disseram estar estudando formas de reduzir o impacto e uma equipe da prefeitura visitou os locais nesta quinta para auxiliar no processo.

Além disso, a OS (Organização Social) responsável pela gestão das unidades informou que um total de 795 pacientes foram atendidos nos pronto-socorros do HM e na UPA São José nesta quarta, sendo 442 no HM e 353 na UPA.

