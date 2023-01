Troca de hidrômetros em Americana aumenta 28% em 2022

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana substituiu 9,2 mil hidrômetros no decorrer de 2022, 28% a mais do que no ano anterior, quando foram trocados 7.189 dispositivos. O aumento, segundo a autarquia, se deve a “trégua” da pandemia, uma vez que o número de funcionários terceirizados afastados pela doença caiu, o que permitiu intensificar o serviço.

Produção de hidrômetros em Americana – Foto: Ipem / Divulgação

O aparelho tem de ser trocado quando quebra ou apresenta defeitos, quando tem de ser remanejado o tipo de medidor para atender o perfil do usuário ou quando há necessidade técnica de intervir, como, por exemplo, nas trocas preventivas recomendadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

A média de substituição de um hidrômetro é de cinco anos, podendo variar para mais ou para menos tempo. A substituição depende de análise do DAE, que acompanha o tempo de instalação do equipamento e realiza estudo do local e perfil do consumo, fatores que interferem na vida útil do hidrômetro.