Troca de alimento por vale camiseta Rosa do Bem começa nesta segunda

Marize faz parte da rede de apoio do Rosa do Bem - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A troca de alimentos por vales que dão direito a camisetas da 12ª Caminhada Por Amor à Vida, do Rosa do Bem, começa a ser realizada nesta segunda-feira. Ao todo, treze locais realizarão o serviço na região.

O vale é trocado por 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar, que serão distribuídos entre entidades assistenciais de Americana. As camisetas serão entregues no dia da caminhada, que acontece em 23 de outubro, às 8 horas, com partida em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil.

“Nessa hora que a gente veste essa camiseta e vai para avenida, a gente vai nesses passos pela vida. Esses passos por elas para fortalecer cada vez mais quem está em tratamento”, disse a organizadora do evento, Maria Fernando Grecco Meneghel.

O projeto, que acompanha mulheres na luta contra o câncer de mama, já iniciou as ações especiais para o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

A ação realiza mamografias e exames de Papanicolau na carreta do Hospital do Amor desde o dia 15 de setembro, que segue até o dia 29. Serão realizados cerca de 550 exames em mulheres que realizaram o agendamento prévio. “Essa demanda é de pessoas sem convênio. Elas que procuram [a ação] para fazer [os exames]”, afirma Maria Fernanda.

Agilidade

Este foi o caso de Marize Aparecida Salvador, de 66 anos. A aposentada havia realizado o exame de rotina pela rede pública de saúde em fevereiro de 2018 e, na ocasião, foi pedido um ultrassom de complemento para investigação do caso da aposentada.

Navegando pelas redes sociais, ela encontrou informações sobre a carreta do Hospital do Amor, que vinha para Americana em parceria com o Rosa do Bem, e decidiu se inscrever, já que o pedido do novo exame feito pela UBS (Unidade Básica de Saúde) estava demorando a ser atendido.

Em outubro, quando esteve na ação, Marize precisou realizar a mamografia novamente, pois o exame feito no início do ano já não valeria mais. Quando veio o resultado, ela descobriu o câncer e um tumor com quatro centímetros.

Dentro de três meses, ela já estava fazendo sessões de quimioterapia. Marize realizou a cirurgia em agosto de 2019 e, após cerca de um ano desde o seu diagnóstico, já estava curada. O chamado para realização do segundo exame pedido em fevereiro pela UBS chegou apenas em julho de 2019.

“Eu já estava com o cabelo crescendo e com a cirurgia marcada quando eles vieram atrás para fazer o segundo exame”, contou.

Marize permanece no Rosa do Bem desde seu diagnóstico e agora, curada, faz parte da rede de apoio de mulheres que venceram o câncer e ajudam as

novas diagnosticadas.

Hoje a rede construída pela ação reúne cerca de 40 mulheres que enfrentam a doença e que já estão curadas. “Elas encaram o tratamento e vão em frente. São guerreiras”, disse Maria Fernanda.

Pontos de troca:

Farmácias USI Para Todos

Avenida Brasil, 190, e Avenida Paulista, 239

House Jeans

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa

Ameripan

Rua Josias Silveira de Camargo, 25

Fótica

Loja 1: Praça Comendador Muller, 24

Loja 2: Av. Cecília Meireles, 326

Loja 3: Av. Dr. Antônio Lobo, 341

Loja 4: Av. Maranhão, 1065

Loja 5: Av. Cillos, 2200

Fundo Social de Solidariedade de Americana

Rua das Poncianas, 930B

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle