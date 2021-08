Trio rouba moto em Paulínia e é preso no Milton Santos, em Americana

Três homens foram presos na tarde desta terça-feira (24) no Assentamento Milton Santos, em Americana, após roubarem uma moto em Paulínia, durante a madrugada.

Foram apreendidos uma arma, munições e coletes à prova de balas – Foto: Divulgação/Gama

Após o assalto em Paulínia, o trio fugiu pela estrada vicinal Ivo Macris até chegar em Americana. Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, uma equipe em patrulhamento pelo Milton Santos encontrou um dos suspeitos desmanchando a moto no local.

O suspeito tentou fugir e durante a perseguição os guardas encontraram os outros dois envolvidos no crime. De acordo com apurado pela reportagem junto à Gama, a suspeita é de que o trio preso seja da região do assentamento Milton Santos.

Os guardas apreenderam ainda uma arma, coletes a prova de bala e munições. Cartões e documentos das vítimas que tiveram a moto roubada foram recuperados, assim como a motocicleta.

O trio foi detido e levado até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e deve receber voz de prisão.

Outro caso



Há três quilômetros do assentamento Milton Santos, no Monte Verde, em Americana, há cerca de um mês, a Gama recuperou quatro carros roubados, um deles em Paulínia, na Ivo Macris. O veículos tinham rastreador.

Com a localização, os guardas encontraram o carro roubado, um outro carro usado no crime, e outros dois veículos produto de roubo, pronto para serem desmanchados, no Monte Verde. Ninguém foi preso.