Trio rende irmãs durante assalto a residência em Americana

Três homens armados renderam duas irmãs para assaltar uma residência do bairro Jardim Brasília, em Americana, na noite desta quinta-feira (25). Os suspeitos abordaram as vítimas enquanto elas guardavam o carro na garagem. Eletroeletrônicos, roupas, um carro e R$ 3,5 mil em dinheiro foram roubados.

Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu às 22h. A vendedora de 38 anos chegou de carro na casa de sua mãe, e foi recebida pela irmã, uma motorista de 44, que foi abrir o portão. Repentinamente, três indivíduos correram em direção a elas, que tentaram fechar o portão, mas não conseguiram.

Dois dos três assaltantes estavam armados e levaram as vítimas até um quarto nos fundos da casa, exigindo que elas permanecessem em silêncio. Além das duas irmãs, estavam na casa a mãe delas, de 71 anos que está com o braço quebrado, e três crianças, de 3, 6 e 8 anos.

Ao todo, os criminosos roubaram duas televisões, dois notebooks, dois celulares, 30 peças de roupa e R$ 3,5 mil em dinheiro. Todos os itens foram colocados em um Citroen C3, que pertence a motorista. O interior do imóvel foi revirado e o telefone fixo ficou parcialmente danificado. O trio fugiu com o veículo no sentido Avenida Iacanga.

“Não houve violência, graças a Deus. Não encostaram a mão na gente, não ameaçaram, só na hora de ir embora que um dos que estavam pegando as coisas falaram para o que estava na porta vigiando a gente que era para trancar (a porta). E se alguém tentasse gritar ou vir atrás, era para atirar”, contou a motorista ao LIBERAL.

A mulher disse que a ação durou cerca de 15 minutos. Depois que a porta foi trancada, elas ficaram cerca de 40 minutos esperando para ter certeza de que os criminosos tinham fugido. Então colocaram o guarda-roupas na frente da porta, pediram socorro pela janela do banheiro do quarto e se trancaram no cômodo até a chegada da PM (Polícia Militar).

As vítimas relataram no boletim de ocorrência que um dos suspeitos era magro, branco, olhos castanhos claro e usava um lenço amarrado no rosto, além de um chapéu branco. Outro foi descrito como pardo, magro, lenço no rosto e boné. O terceiro era negro, gordo, cobria o rosto parcialmente com a própria camiseta e usava um boné vermelho.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Americana). Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.