Trio que matou vendedor começa a cumprir pena

Os três homens que agrediram e mataram o vendedor Paulo Henrique Vidotti, em Americana, começaram a cumprir a pena pelo crime. Bruno César Aquilan, Rafael Renan Zanon e Renan Berlofa Barbosa foram condenados a 4 anos e 8 meses em regime semiaberto por lesão corporal seguida de morte. Eles estão no CR (Centro de Ressocialização) de Limeira.

Familiares de Paulo se disseram aliviados, mesmo seis anos após o crime. “Para as pessoas isso acaba caindo no esquecimento, mas para a família é algo constante, que aparece o tempo todo”, comentou um familiar que preferiu não se identificar. Foto: Arquivo pessoal

Paulo estava em um churrasco com amigos no dia 25 de novembro de 2012 quando começou a passar mal após ingerir bebida alcoólica. Algumas pessoas queriam levá-lo a um hospital, mas o trio não aceitou e teve início uma briga, que terminou com as agressões que levaram o vendedor à morte. Ele levou uma punhalada nas costas, chutes e socos e teve traumatismo craniano.

O vendedor ficou internado em coma por 64 dias no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, antes de morrer.

O advogado Tiago Felipe Coletti Malosso, que representou a família da vítima, havia pedido que trio respondesse por homicídio, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão, e não por agressão seguida de morte.

Em 2015, a Vara do Júri de Americana entendeu, porém, que eles não tinham a intenção de matar Paulo, e desclassificaram o crime pelo qual eram acusados.

Como a pena máxima para lesão corporal é quatro anos, e esse período pode ser substituído pelo regime aberto, o trio poderia acabar não sendo preso pela morte do vendedor.

Contudo, a Justiça entendeu que havia agravante no fato de as agressões terem sido cometidas enquanto a vítima estava embriagada e sem possibilidade de defesa. Segundo Malosso, foi esse agravante que acabou fazendo com que o trio responda pelo crime no regime semiaberto

DEFESA

O advogado Paulo Sarmento, que representa Renan, disse que seu cliente prontamente se apresentou à Polícia Civil para cumprimento da pena assim que o mandado de prisão chegou a Americana.

Sarmento disse que entrou com recurso especial questionando a ausência de intimações para a defesa se manifestar sobre a alteração da pena aplicada e, também, pelo fato de o crime ter sido julgado na vara de origem, onde o magistrado já havia dado parecer favorável ao julgamento por homicídio e não por lesão corporal.

O advogado que representa Bruno e Rafael foi procurado em seu escritório, mas não retornou ao contato da reportagem.