Trio invade casa em Americana e foge com moto das vítimas

Três homens invadiram a residência de um casal, na Praia dos Namorados, em Americana na noite desta terça-feira (27) e fugiram com a motocicleta dos moradores, após entrarem em luta corporal com uma das vítimas, de 59 anos.

De acordo com informações do responsável pelo imóvel em boletim de ocorrência, por volta de 22h, ele e esposa estavam na sala quase adormecendo quando ouviram o cachorro latir e um barulho de porta se abrindo. Neste momento, os dois observaram que três homens com máscaras entraram na casa.

Ao invadirem a residência, o trio anunciou o assalto. O grupo afirmou estar armado e mandou que os dois moradores deitassem no chão. Na sequência, o homem percebeu que os criminosos não possuíam revólver e por isso avançou contra um deles.

Houve uma briga e o homem foi atingido na cabeça, depois teve seu rosto batido contra o chão e spray de pimenta jogado em seus olhos.

Em seguida, os ladrões tentaram fugir usando o carro do casal, mas não encontraram as chaves e pegaram então a moto das vítimas, uma Honda NC 750X.

Vizinhos chamaram a Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência. Eles mostraram aos patrulheiros imagens do circuito de segurança, que revelaram os três fugindo na moto, além disso, apontou a presença de um Ford EcoSport, que deu apoio ao roubo.

O caso foi registrado no plantão policial de Americana e até o momento, nenhum suspeito foi identificado. As investigações seguem pelo 4° DP (Distrito Policial).