Trio invade casa de empresária e foge com R$ 150 mil em joias

Empresária e filhas foram feitas reféns pelos assaltantes que, armados, chegaram a ameaçar as vitimas

Três ladrões invadiram uma residência no Jardim América II, em Americana, nesta quarta-feira (23) e fizeram uma empresária e suas duas filhas reféns. Armados e ameaçando as vítimas, os bandidos roubaram R$ 150 mil em joias.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), por volta de 7h15, três homens, dois deles armados, entraram na casa da empresária, de 58 anos. e anunciaram o assalto.

Apontando a arma para a cabeça das vítimas e com ameaças de morte, os bandidos colocaram a empresária e suas duas filhas em um sofá e reviraram imóvel em busca de objetos para roubar.

Na casa, eles pegaram R$ 150 mil em joias, diversos relógios, bolsa e eletroeletrônicos, colocaram no carro da vítima, um Chevrolet Tracker Premier e fugiram.

A PM foi chamada e, após colher os depoimentos, fizeram buscas pela região e encontraram o veículo vazio, com as portas abertas e a chave na ignição na Rua Valença, no Jardim Bertoni,

A empresária foi orientada a registrar um Boletim de Ocorrência. Até o fechamento da matéria os criminosos seguiam foragidos.