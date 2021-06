Trio faz motorista refém e rouba carga avaliada em R$ 111 mil

Motorista foi roubado em em Santa Rita do Passa Quatro e liberado na Rodovia Anhanguera, em Americana

Caso foi registrado na delegacia de Americana - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma carga de treliça avaliada em R$ 111 mil foi roubada na Rodovia Anhanguera, em Santa Rita do Passa Quatro, na noite desta quinta-feira (17). O motorista foi feito refém por pelo menos duas horas e liberado posteriormente em Americana, perto da empresa Goodyear.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o motorista relatou que parou seu veículo carregado de ferro em um local próximo a um posto de gasolina em Santa Rita do Passa Quatro e desceu para “bater pneu” quando foi abordado por três indivíduos.

Ele então foi rendido e colocado no caminhão. Os ladrões ficaram com o caminhoneiro por pelo menos duas horas até que, próximo a Goodyear, na Anhanguera, o soltaram e fugiram com a carga, avaliada em R$ 111 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Americana e será investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado.