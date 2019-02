Trio é preso por furto a residências no Jardim Jacyra

A Polícia Militar de Americana prendeu em flagrante três homens na tarde deste domingo (10), por furto a residências no bairro Jardim Jacyra, em Americana. Os três são da cidade de Rio Claro e a suspeita é de que façam parte de uma quadrilha que prática furtos às residências na RPT (Região do Polo Têxtil). No dia 27 de janeiro, um homem integrante da quadrilha de Rio Claro foi preso em Santa Bárbara d´Oeste.

Foto: Divulgação_PM Americana

A ocorrência teve início por volta das 13h30, quando a PM foi acionada, através de denúncia anônima, sobre a invasão de uma casa no bairro, por dois homens. Na sequência, outra denúncia dava conta de um veículo suspeito – uma Fiat Toro branco – transitando pelo bairro.

A equipe de motopatrulhamento da PM se dirigiu à área com o apoio de outras três viaturas. Dois indivíduos foram vistos na garagem de uma residência na Rua Leopoldo Deltregia. “Ao avistarem as motos, eles correram para o quintal e tentaram fugir pulando os muros das casas”, contou Cabo Cassiani, que atendeu a ocorrência.

Um dos indivíduos foi capturado no interior de uma residência, enquanto o segundo foi detido às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O veículo Fiat Toro estava estacionado em uma das ruas do bairro. O motorista, ao avistar a viatura, saiu em direção à Avenida Brasil. A abordagem da PM só foi possível na altura do número 1.825 da avenida. Na carroceria, estavam duas espingardas de competição, uma TV, joias, aparelhos celulares e outros pertences que teriam sido subtraídos de duas residências no Jd. Jacyra, além de ferramentas de arrombamento.

Constatou-se ainda que o veículo era produto de furto da cidade de Itirapina (SP), com placas dublê da cidade de Piracicaba. Foto: Divulgação_PM Americana

Os três homens foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde foi ratificada voz de prisão em flagrante por furto e posteriormente recolhidos à cadeia de Sumaré, onde permanecem à disposição da Justiça. Dois deles já possui passagem por furto. Um inquérito será aberto para apuração de suposta relação dos presos à quadrilha de Rio Claro.

No dia 27 de janeiro, um integrante da quadrilha de Rio Claro que pratica furto à residências da região foi preso em Santa Bárbara d´Oeste. Ele estava acompanhado de outros dois homens, em um Hyndai HB20 de cor prata, e foram abordados nas mediações do bairro Vila Grego. Ele confessou a prática dos crimes e que estaria na área procurando por outros “alvos”. Os outros dois homens permanecem foragidos.