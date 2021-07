Quatro homens foram presos na manhã deste domingo (18) acusados de furto a um barracão em construção, no Jardim Mirandola, em Americana. Eles teriam furtado mais de 7 toneladas de material, entre ferragens e telhas de zinco.

De acordo com registro policial, três homens foram flagrados furtando os materiais em um barracão na Avenida José Meneghel e informaram que levariam os materiais furtados a um depósito de sucatas. O proprietário do depósito de ferro-velho, que fica em Santa Bárbara d’Oeste, também foi preso.

Policiais informaram que receberam uma denúncia sobre o furto e ao chegarem no local indicado, encontraram o trio carregando um caminhão com cerca de 4 toneladas de ferragens.

Ao serem questionados pelas autoridades policiais, os homens confessaram o furto e informaram que um outro caminhão, carregado com 3 toneladas de telhas de zinco do mesmo estabelecimento comercial, estaria sendo descarregando em um depósito de sucatas em Santa Bárbara.

O proprietário do depósito de sucatas e o trio foram encaminhados ao Plantão Policial de Americana, onde ficaram presos. As sete toneladas de material furtado e os dois caminhões usados no crime, de propriedade do dono do ferro-velho, foram apreendidos.

Outro furto

Na madrugada de domingo (18), um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de furto à uma empresa de terraplanagem, no Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara d’Oeste.

Após denúncias, a equipe intensificou patrulhamento na região e encontrou o acusado carregando uma enxada, uma picareta e uma camiseta. Ao ser questionado sobre a origem dos materiais, o jovem confessou o furto.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Santa Bárbara, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.