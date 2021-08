Trio é preso em desmanche de veículos no Jardim Ipiranga, em Americana

Três homens foram presos em Americana nesta sexta-feira (30), após serem flagrados desmanchando veículos em um galpão do Jardim Ipiranga. O trio foi surpreendido pela Polícia Militar.

Carros foram furtados em Americana e Piracicaba – Foto: Divulgação / Polícia Militar

Segundo informações da PM, os militares foram informados de que um galpão na Rua Ibirapuera era utilizado como ponto de desmanche. Quando chegaram no espaço para averiguação, viram três homens desmanchando os veículos.

Questionados, os indivíduos afirmaram que não eram proprietários do desmanche, pouco sabiam do esquema e tinham sido contratados pelo valor de R$ 150 cada para desmontar e separar as peças.

Ainda segundo a PM, os veículos que estavam no galpão tinham sido furtados em Americana e Piracicaba.

Os três foram levados até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde receberam de voz de prisão em flagrante por receptação.