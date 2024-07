Trio é preso após furtar objetos em supermercado no Centro de Americana

Um homem e duas mulheres foram detidos por patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana), na noite de sábado (29), após furtarem objetos de um supermercados na Rua Washington Luís, no Centro, em Americana.

Segundo informações da Gama, a autarquia foi acionada pela equipe de segurança do supermercado, que havia flagrado o crime por meio das câmeras de monitoramento, por volta das 20h.

Objetos furtados pelo trio em supermercado de Americana – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a denúncia, o homem teria escondido objetos do supermercado em um mochila, enquanto as duas mulheres colocaram produtos na cintura e em uma bolsa. No entanto, quando perceberam as câmeras, as duas teriam devolvido parte dos itens furtados.

Os patrulheiros abordaram e detiveram o trio, encontrando um par de chinelos com uma das mulheres e uma mochila com 24 escovas de dente, 12 cremes e 35 desodorantes com o homem. Com eles também foram apreendidos três celulares, dois cartões bancários e dinheiro.

Pelas imagens foi possível provar que o trio chegou junto ao estabelecimento, em um veículo Renault Sandero preto. Questionados, os detidos disseram que foram pagos por uma mulher para efetuar o furto, mas essa quarta envolvida não foi localizada, assim como o carro utilizado pelo grupo.

Levados à delegacia de plantão em Americana, os três foram detidos pelo furto e ficaram à disposição da Justiça.