Trio é flagrado durante tentativa de furto, oferece suborno e consegue fugir

17 out 2021 às 16:38 • Última atualização 17 out 2021 às 16:39

Três homens foram flagrados por um vigilante de rua enquanto tentavam furtavam furtar fios de uma empresa localizada no Distrito Industrial Abdo Najar, em Americana, na madrugada deste domingo (17). Eles chegaram a oferecer suborno para o profissional e, depois, fugiram.

Criminosos abriram um buraco no muro da empresa, neste domingo (17) – Foto: Divulgação / Gama

Os criminosos abriram um buraco no muro da empresa para cometer o crime. No momento do flagrante, uma parte da fiação já estava no lado de fora. O vigia recusou o dinheiro oferecido pelos bandidos, que chegaram a ameaçá-lo após a negativa.

Acionada pelo vigilante, a Gama (Guarda Municipal de Americana) atendeu a ocorrência por volta das 3h30.

Perto dos fios, que não foram levados pelos ladrões, a equipe encontrou uma marreta e um tesourão, além de um aparelho celular e uma bolsa com lanternas, estilete e lixadeira.

Os guardas apresentaram todos os objetos na delegacia. A equipe de perícia técnica também compareceu no local. Nenhum suspeito foi encontrado.