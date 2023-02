Trio é detido após roubo a motorista de ônibus em Americana

Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, e um jovem de 20 anos foram detidos após roubarem o motorista de um ônibus do transporte público em Americana na noite desta terça-feira (21).

Dinheiro e celular foram recuperados pelos patrulheiros – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, por volta de 21h40 três pessoas entraram em um ônibus no cruzamento da Rua Vital Brasil com a Rua José de Alencar e anunciaram o roubo. Depois eles fugiram a pé no sentido da Avenida Brasil.

Os patrulheiros foram chamados e passaram a fazer buscas. O trio foi localizado na Rua Florindo Cibin.

Durante o interrogatório, eles confessaram o crime aos guardas municipais e entregaram os R$ 226 e o celular roubado.

Levados ao plantão policial, o delegado responsável deliberou pelo flagrante por roubo. Os menores foram levados à Fundação Casa e o maior, à cadeia de Sumaré.