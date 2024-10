Tribunal do Júri absolve acusado de matar homem a tiros na Balsa, em Americana

Alex Fernando da Silva foi morto a tiros em setembro de 2023 e réu acabou absolvido - Foto: Divulgação

O acusado de matar a tiros Alex Fernando da Silva, de 32 anos, foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Americana, durante o julgamento realizado nesta quarta-feira, no Fórum de Americana. O crime ocorreu em setembro de 2023 no Jardim da Balsa 2.

O réu Antônio Carlos de Barros Oliveira, de 44 anos, que estava preso desde o dia do crime foi colocado em liberdade após o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, presidente do júri, expedir o alvará de soltura.

André Marchi Campos, advogado que representou o acusado, disse que seu cliente estava sendo acusado de um homicídio duplamente qualificado – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. “A defesa usou a tese de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, no caso a vítima emprestou dinheiro ao réu e estava cobrando juros. Ele passou a ameaçar o réu e sua família, caso ele não tivesse o dinheiro para quitar e, diante das ameaças, o réu acabou atirando e matando a vítima”, explicou o defensor.

Na sessão, a promotora Alessandra Galluzzi David sustentou a tese contida na denúncia com a exclusão da qualificadora do motivo torpe. Já o réu disse, durante o interrogatório, que emprestou R$ 20 mil de Alex, mas pagou R$ 60 mil e mesmo assim ainda estava sendo cobrado, pois os juros que eram de 8% ao mês chegaram a 50%. “Ele (vítima) me cobrava de dia e noite, estava desesperado. Ele ameaçou minha família, pensei nos meus filhos. No dia do fato fui até a casa dele e após discutir comigo de novo agi sem pensar. Atirei várias vezes. Estava fora de mim”, relatou o réu.

Após o crime, o acusado fugiu em um Escort vermelho, que usava para trabalho. Os policiais militares localizaram o carro de Oliveira na Rua Maranhão, na região da Praia Azul. A arma usada no assassinato foi encontrada no banco traseiro do veículo. O acusado acabou levado à delegacia, sendo autuado em flagrante por homicídio e permaneceu preso até o seu julgamento. Ele foi inocentado pelo crime. A reportagem não conseguiu localizar o advogado ou familiares da vítima para falarem sobre a decisão da Justiça.