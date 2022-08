Tribunal do Júri absolve acusado de matar dois em bar na Ivo Macris

Crime ocorreu em 2018, em um bar na Estrada Ivo Macris, em Americana - Foto: Arquivo - Liberal e Reprodução

O Tribunal do Júri de Americana absolveu um homem de 43 anos que era acusado de participar do assassinato de duas pessoas durante uma confusão em um bar na Estrada Municipal Ivo Macris, em 2018.

Além dos homicídios, José dos Santos Florentino, conhecido como Zé da S10, respondia por uma tentativa de homicídio, já que uma terceira vítima foi baleada no episódio, e por coação no curso do processo, porque havia informação de que ele teria ameaçado testemunhas. Com isso, a pena poderia ultrapassar os 40 anos de prisão.

O júri que absolveu José dos Santos ocorreu nesta quinta-feira, entre 10h e 21h30, no Fórum de Americana.

Segundo o advogado Renan Farah, que representa o acusado, a tese usada pela defesa foi a de negativa de autoria, ou seja, existiu o crime, mas não foi ele quem cometeu.

“Quando começou os disparos, ele se protegeu e depois fugiu”, comentou. O MP (Ministério Público)já apresentou recurso.

José dos Santos ficou preso por pouco mais de quatro anos e era o segundo acusado no caso.

Em 2020, a Justiça condenou a 39 anos de prisão Urias Elmo Santana da Silva, que foi apontado como autor de disparos que mataram as duas vítimas.

O duplo homicídio ocorreu no final da noite de 24 de março de 2018.

CONFUSÃO. Segundo documentos da investigação, houve uma confusão no bar que fica na estrada envolvendo as vítimas e outras pessoas, que não eram os acusados.

No meio da confusão, porém, Urias disparou contra as duas vítimas – Leones Ramos Ferreira da Silva, de 31 anos, e Lázaro Ferreira da Silva, de 26. O acusado tentou ainda matar uma terceira vítima, mas os disparos falharam.

A motivação não foi totalmente esclarecida. Depoimentos na investigação apontam que, antes do crime, houve um desentendimento entre vítima e réu em outra ocasião, mas não ficou claro se a situação teria provocado as mortes.

NEGATIVA. Urias foi preso em agosto daquele ano, em Bragança Paulista. José dos Santos foi preso em junho, em Paulínia. Ambos negaram terem participado do crime.