Tribunal derruba 10 cargos da Câmara de Americana

O Tribunal de Justiça do Estado declarou nesta quarta-feira, como inconstitucionais 10 cargos de confiança (de livre nomeação e exoneração) na Câmara de Americana. Do total de vagas, nove estão preenchidas atualmente. O legislativo informou que vai recorrer.

Segundo o Portal da Transparência, apenas em salários brutos, esses funcionários custaram para a Casa, em fevereiro, cerca de R$ 100 mil.

A decisão atende a uma ação do Ministério Público, que apontou a criação “abusiva e artificial” de cargos comissionados. Pela Constituição, esses postos devem ter características de chefia, direção e assessoramento.

“Ainda que se tenha tentado criar descrições longas ou elaboradas, é fato que são atividades técnicas e operacionais, que estão muito distanciadas das diretrizes políticas dos governantes”, apontou o procurador.

O Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, contestou os postos de assessor jurídico (duas vagas) e assessor administrativo II (duas vagas), e também cargos de coordenadores de Secretaria, Recursos Humanos, Informática, Comunicação, Serviços Legislativos e Assessoria Técnica (uma vaga cada na Câmara).

Quanto ao cargo de assessor jurídico, Smanio apontou ainda que, por lei, a advocacia pública só deve ser exercida por servidores contratados por concurso público.

Como tem sido praxe na corte em processos do tipo, os desembargadores definiram uma “modulação”, espécie de prazo para que o órgão se adeque antes de demitir os servidores. Esse prazo não foi divulgado, mas tem sido de 120 dias.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Câmara de Americana afirmou que ainda não foi notificada sobre o acórdão (inteiro teor de uma decisão judicial colegiada). “Confirmada a procedência da ação, aguardará a intimação para a interposição do recurso cabível. No mais, a assessoria jurídica tem convencimento de que os cargos são legais e seguem a jurisprudência mais recente do STF”, diz a nota da Casa.